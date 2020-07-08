بالصور.. الإمارات تبدأ استخدام الكلاب البوليسية للحد من انتشار كورونا

أبوظبي (صدى):
بدأت وزارة الداخلية في الإمارات، الاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأنهت الوزارة، الدراسات العلمية والتجارب العملية في هذا الشأن، حيث أنهت مرحلة التجريب الميداني بأسبقية على عدد من الدول؛ إذ اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط ليتم عرض العينات على الكلاب من دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية، أن هذه العملية أجريت إلى جانب الطريقة التقليدية باستخدام الكلاب البوليسية في مراقبة وتأمين الفعاليات والمناطق الحيوية.