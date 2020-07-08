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إتاحة الاستعلام لشاغلي الوظائف التعليمية عن حالتهم الوظيفية عبر "فارس"

Time منذ ساعة
Views 1506
إتاحة الاستعلام لشاغلي الوظائف التعليمية عن حالتهم الوظيفية عبر "فارس"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن إتاحة الاستعلام لشاغلي الوظائف التعليمية عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة.

وكانت الوزارة أعلنت الانتهاء من تسكين أكثر من ٥٢٠ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، وذلك بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحوْل الرقمي، إلى جانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة.

وأوضحت أنه على الراغبين في الاستعلام الدخول هنا

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أحدث التعليقات

دوسري
كلامك صحيح 100% كلاب خونه ياصاحب السمو
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .
ابو محمد 😎
الله يستر ويحمينا بحمايته .. آمين ,,

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