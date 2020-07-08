نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تُرشح محمد التويجري لتولي مدير منظمة التجارة العالمية

Time منذ ساعة
Views 1565
المملكة تُرشح محمد التويجري لتولي مدير منظمة التجارة العالمية

الرياض (صدى):

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم ، ترشيح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة ، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكدت بعثة المملكة أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

و يأتي ترشيح معالي المستشار محمد بن مزيد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين ، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق لمعاليه أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
كلامك صحيح 100% كلاب خونه ياصاحب السمو
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .
ابو محمد 😎
الله يستر ويحمينا بحمايته .. آمين ,,

أخر الأخبار

الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير
الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير
Time منذ 6 دقائق Views 1183
حمدالله يُرضع شبلا صغيرا بطريقة طريفة
حمدالله يُرضع شبلا صغيرا بطريقة طريفة
Time منذ 8 دقائق Views 1199
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى حصول المتعافي من فيروس كورونا على مناعة ضده
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى حصول المتعافي من فيروس كورونا على مناعة ضده
Time منذ 12 دقيقة Views 1326
"العدل" توضح متى يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة
"العدل" توضح متى يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة
Time منذ 19 دقيقة Views 1345
"عمتي انفجر فيها الفرن".. أحد محاربي الغش التجاري يروي تجربته منذ 20عامًا (فيديو)
"عمتي انفجر فيها الفرن".. أحد محاربي الغش التجاري يروي تجربته منذ 20عامًا (فيديو)
Time منذ 26 دقيقة Views 1339
القصة الكاملة لواقعة التحرش بمذيعة مصرية أثناء حملها
القصة الكاملة لواقعة التحرش بمذيعة مصرية أثناء حملها
Time منذ 33 دقيقة Views 320
الزعاق: نعيش في شدة أيام القيظ (فيديو)
الزعاق: نعيش في شدة أيام القيظ (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1454
بالصور.. الإمارات تبدأ استخدام الكلاب البوليسية للحد من انتشار كورونا
بالصور.. الإمارات تبدأ استخدام الكلاب البوليسية للحد من انتشار كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1607
عائلة تتفاجئ بأفعى داخل منزلها
عائلة تتفاجئ بأفعى داخل منزلها
Time منذ 43 دقيقة Views 270
مزارع رايق
مزارع رايق
Time منذ 44 دقيقة Views 326