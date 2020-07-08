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الأمير سطام: عندما تشعر "العفو الدولية" بخيبة الأمل فالأمور تسير في الطريق الصحيح

Time منذ 54 دقيقة
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الأمير سطام: عندما تشعر "العفو الدولية" بخيبة الأمل فالأمور تسير في الطريق الصحيح

عادل الحربي (صدى):
علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريح منظمة العفو الدولية بشأن رفضها استئناف بريطانيا لبيع الأسلحة إلى المملكة.

وقال الأمير سطام: " هذه المنظمات عندما تجدها تشعر بخيبة الأمل اعلموا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، طبعا لو كان الأمر ضد السعودية لوجدت الإشادات لوزيرة التجارة البريطانية، هذه الأخبار والأحداث تكشف لنا أن هذه المنظمات تعمل لتحقيق أجندات الممولين " .

وكانت بريطانيا قد أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء، عن اعتزامها استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة، بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي.

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أحدث التعليقات

دوسري
كلامك صحيح 100% كلاب خونه ياصاحب السمو
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .
ابو محمد 😎
الله يستر ويحمينا بحمايته .. آمين ,,

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