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بالفيديو.. إحالة مبارك الدويلة و«المطيري» إلى النيابة بعد تسريبات القذافي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إحالة مبارك الدويلة و«المطيري» إلى النيابة بعد تسريبات القذافي

خالد الظفيري (صدى):
أحال جهاز أمن الدولة الكويتي بوزارة الداخلية النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك على خلفية التسريبات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقال المصدر إن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.

وكان جهاز أمن الدولة استدعى النائب السابق مبارك الدويلة، أمس الإثنين، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من تسجيلات له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتضمنت التسجيلات خطط الجماعة الإخوانية الشيطانية للإطاحة بدول الخليج خاصة المملكة.

وقالت مصادر إنه تم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة ووجهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.

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أحدث التعليقات

دوسري
كلامك صحيح 100% كلاب خونه ياصاحب السمو
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .
ابو محمد 😎
الله يستر ويحمينا بحمايته .. آمين ,,

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