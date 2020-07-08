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الجمارك توضح نتائج إطلاق برنامج الفسخ الجمركي خلال 24ساعة

Time منذ 13 دقيقة
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الجمارك توضح نتائج إطلاق برنامج الفسخ الجمركي خلال 24ساعة

الرياض (صدى):
أوضحت الجمارك أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة من أهم أهداف استراتيجية المواكبة لمتطلبات رؤية 2030.

وقالت الجمارك وتهدف أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

وأضافت : ومن نتائج ذلك تقليص مدة الفسخ إلى أقل من 24 ساعة، وتفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية والخاصة وأتمتة الخدمات عبر إتاحة 149خدمة عبر المنصة.

وتابعت : وتقليص عدد المستندات المطلوبة الاستيراد من 12 إلى 2 والتصدير من 9 إلى 2 وإتاحة البدء في إجراءات الفسخ قبل وصول الشحنة للمنفذ عبر التقديم المسبق.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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