"بايدن" يكشف عن أول قرار سيتخذه في حال فاز برئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن إلغاء في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي، القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على " تويتر " إن ”الأمريكيين يكونون أكثر أماناً عندما تلتزم أمريكا بتعزيز الصحة العالمية“.
وأضاف ”في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجدداً بمنظمة الصحة العالمية وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية“.
ويذكر أن الولايات المتحدة أطلقت رسمياً عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعدما كان ترامب قد هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد.