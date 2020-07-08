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"بايدن" يكشف عن أول قرار سيتخذه في حال فاز برئاسة أمريكا

Time منذ 8 دقائق
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"بايدن" يكشف عن أول قرار سيتخذه في حال فاز برئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن إلغاء في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي، القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على " تويتر " إن ”الأمريكيين يكونون أكثر أماناً عندما تلتزم أمريكا بتعزيز الصحة العالمية“.

وأضاف ”في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجدداً بمنظمة الصحة العالمية وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية“.

ويذكر أن الولايات المتحدة أطلقت رسمياً عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعدما كان ترامب قد هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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