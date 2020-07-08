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إطلاق طابع خاص يُزين جوازات سفر القادمين إلى دبي

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إطلاق طابع خاص يُزين جوازات سفر القادمين إلى دبي

دبي (صدى):
بدأت دبي أمس الثلاثاء، في استقبال أول مجموعة من السياح الدوليين منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد-19"، حيث تم إطلاق ملصقاً ترحيبياً خاصاً لجوازات سفر الزوار والمقيمين، يحمل عبارة تقول: "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

وصرّح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، محمد أحمد المري، بأن دبي "ترحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي، ونؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني، ونحن على استعداد لتسهيل إجراءات سفرهم وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونشرت الحساب الرسمي للإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مقطع فيديو، يكشف جانباً من استقبال مأموري الجوازات في مطارات دبي للزوار والمقيمين، إذ أوضح الإجارات الاحترازية التي تتبعها مطارات دبي والمسافرين.

وأضاف مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، طلال أحمد الشنقيطي، أ "ن ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي، منذ عودة حركة الطيران، سيشكل دفعة إيجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الأجنبي، كما سيعيد الثقة بالقطاع السياحي " .

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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