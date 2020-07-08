بومبيو: يجب تمديد حظر وصول السلاح إلى إيران واغتيال الهاشمي "أمر شنيع"

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الحزب الحاكم في الصين يعامل شعبه بشكل سيء، مشيرًا إلى أن الصين فشلت في إخبار العالم بفيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كشف حقيقة كورونا للعالم بسبب إخفاق الصين، مطالبًا الصين بكشف حقيقة فيروس كورونا للعالم.
كما تحدث عن اغتيال السياسي العراقي هشام الهاشمي، مؤكدًا أنها "أمر شنيع" ويجب تقديم قتلته إلى المحاكمة العادلة.
وأفاد بأن روسيا والصين ونظام بشار الأسد منعوا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية منعت مسؤولي الأمم المتحدة من منع كارثة "صافر"، ويجب على مجلس الأمن تمديد حظر وصول السلاح لإيران، إذ أن إيران مستمرة في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.