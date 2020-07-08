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بومبيو: يجب تمديد حظر وصول السلاح إلى إيران واغتيال الهاشمي "أمر شنيع"

Time منذ 31 دقيقة
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بومبيو: يجب تمديد حظر وصول السلاح إلى إيران واغتيال الهاشمي "أمر شنيع"

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الحزب الحاكم في الصين يعامل شعبه بشكل سيء، مشيرًا إلى أن الصين فشلت في إخبار العالم بفيروس كورونا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كشف حقيقة كورونا للعالم بسبب إخفاق الصين، مطالبًا الصين بكشف حقيقة فيروس كورونا للعالم.

كما تحدث عن اغتيال السياسي العراقي هشام الهاشمي، مؤكدًا أنها "أمر شنيع" ويجب تقديم قتلته إلى المحاكمة العادلة.

وأفاد بأن روسيا والصين ونظام بشار الأسد منعوا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية منعت مسؤولي الأمم المتحدة من منع كارثة "صافر"، ويجب على مجلس الأمن تمديد حظر وصول السلاح لإيران، إذ أن إيران مستمرة في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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