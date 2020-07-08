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الاتحاد يستعيد مدافعه بعد 7 أشهر من الإصابة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1446
الاتحاد يستعيد مدافعه بعد 7 أشهر من الإصابة

نواف السالم (صدى):
استعاد نادي الاتحاد لاعبه زياد الصحفي بعد غياب 7 أشهر إثر إصابته بشرخ إجهادي في الساق.

وشارك اللاعب في مران فريقه بالأمس لأول مرة منذ 7 أشهر؛ استعدادا لاستئناف الموسم.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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