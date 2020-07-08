شاهد.. مواطنون عن ولي العهد: فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا نشوف مع الزعامات قده

الرياض (صدى):
أعرب المواطنون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وعن إعجابهم بقيمته الكبيرة بين كافة الزعماء.
وقال المغردون، عن ولي العهد: " فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا انشوف مع الزعامات قده"؛ فيما كتب مغرد يقول: "
فيك حزم وفيك عزم وفيك قوه..
ينفذ أمره كل ماصدّر قراره
حكمة وطيبة وتقدير ومروه
واهني من وصله ومره وزاره
الفخر والمجد يزهى في سموه
الله اللي عزه وكبر وقاره
سو كل اللي تشوفه صح سوه
الطموح الاولوية والصداره
لو يأشر كلنا خلفه وتوه
كلنا وقت الطلب رهن الإشارة ".
وأضاف مغرد آخر عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أرى في سمو سيدي الأمير - حفظه الله - صفات هؤلاء العظماء: جسارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله، كرم الملك سعود -رحمه الله، حكمة الملك فيصل -رحمه الله، طيبة الملك خالد -رحمه الله، حنكة الملك فهد -رحمه الله، نقاء الملك عبدالله -رحمه الله، حزم الملك سلمان -حفظه الله " .