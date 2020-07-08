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شاهد.. مواطنون عن ولي العهد: فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا نشوف مع الزعامات قده

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواطنون عن ولي العهد: فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا نشوف مع الزعامات قده

الرياض (صدى):
أعرب المواطنون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وعن إعجابهم بقيمته الكبيرة بين كافة الزعماء.

وقال المغردون، عن ولي العهد: " فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا انشوف مع الزعامات قده"؛ فيما كتب مغرد يقول: "

فيك حزم وفيك عزم وفيك قوه..

ينفذ أمره كل ماصدّر قراره

حكمة وطيبة وتقدير ومروه

واهني من وصله ومره وزاره

الفخر والمجد يزهى في سموه

الله اللي عزه وكبر وقاره

سو كل اللي تشوفه صح سوه

الطموح الاولوية والصداره

لو يأشر كلنا خلفه وتوه

كلنا وقت الطلب رهن الإشارة ".

وأضاف مغرد آخر عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أرى في سمو سيدي الأمير - حفظه الله - صفات هؤلاء العظماء: جسارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله، كرم الملك سعود -رحمه الله، حكمة الملك فيصل -رحمه الله، طيبة الملك خالد -رحمه الله، حنكة الملك فهد -رحمه الله، نقاء الملك عبدالله -رحمه الله، حزم الملك سلمان -حفظه الله " .

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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