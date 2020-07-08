تعرف على بدائل الهلال بعد رحيل كارلوس إدواردو

نواف السالم (صدى):
بدأ الحديث عن البدائل المحتملة لرحيل اللاعب البرازيلي في صفوف الزعيم كارلوس إدواردو والذي ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج المملكة.
وتحدثت تقارير عن رغبة الهلال في التعاقد مع البرازيلي تاليسكا وقد تكون الصفقة في إطار سعيّ إدارة الهلال لدعم منتصف الملعب الهجومي بأفضل صورة ممكنة قبل عودة النشاط الرياضي
وبدأ اللاعب البرازيلي تاليسكا مسيرته في فريق باهيا، ثم انتقل للعب في قارة اوروبا حيث لعب في بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي ، ثم انتقل الي جوانزو الصيني في الصيف الماضي.