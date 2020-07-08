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تعرف على بدائل الهلال بعد رحيل كارلوس إدواردو

Time منذ ساعة
Views 1974
تعرف على بدائل الهلال بعد رحيل كارلوس إدواردو

نواف السالم (صدى):
بدأ الحديث عن البدائل المحتملة لرحيل اللاعب البرازيلي في صفوف الزعيم كارلوس إدواردو والذي ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج المملكة.

وتحدثت تقارير عن رغبة الهلال في التعاقد مع البرازيلي تاليسكا وقد تكون الصفقة في إطار سعيّ إدارة الهلال لدعم منتصف الملعب الهجومي بأفضل صورة ممكنة قبل عودة النشاط الرياضي

وبدأ اللاعب البرازيلي تاليسكا مسيرته في فريق باهيا، ثم انتقل للعب في قارة اوروبا حيث لعب في بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي ، ثم انتقل الي جوانزو الصيني في الصيف الماضي.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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