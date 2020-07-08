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المملكة ضمن 5 بلدان تتصدر قائمة أعداد الطلاب الأجانب في أمريكا

Time منذ ساعة
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المملكة ضمن 5 بلدان تتصدر قائمة أعداد الطلاب الأجانب في أمريكا

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحفية أسماء البلدان التى تصدرت قائمة أعداد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2018 و2019.

وتصدرت الصين القائمة، حيث يبلغ عدد طلابها أكثر من 360 ألف طالب، في حين حلت الهند في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد طلابها أكثر من 202 ألف.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد طلابها 52250، بينما حلت المملكة في المرتبة الرابعة بعدد37080 طالب، بينما بلغ عدد طلاب كندا 26122 طالب وطالبة.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت إعادة الطلاب الأجانب إلى بلدانهم، مع استمرار دراستهم عن بعد، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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