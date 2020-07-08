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هيئة حقوق الإنسان تجري 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف بالمملكة

Time منذ ساعة
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هيئة حقوق الإنسان تجري 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بن محمد الحقباني أن الهيئة نفذت (2094) زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي 1440-1441هـ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظاماً، حيث شملت تلك الزيارات (614) زيارة للسجون العامة و (557) زيارة للسجون الأمنية و(835) زيارة لدور التوقيف المختلفة و(39) زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات و(49) زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأكدت الحقباني على ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت الحقباني على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباني جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عدداً من الملاحظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها.

كما أوضحت الحقباني أن الهيئة نفذت أيضاً (414) زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق، للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكاً للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها، حيث تم تنفيذ (259) زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و (117) زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و (20) زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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