ظروف غامضة تكتنف وفاة فنان بحريني شاب

المنامة (صدى):
كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنان البحريني الشاب هزاع البوسميط معلنة وفاته من دون أن توضح السبب.
ونشرت شيماء سبت، صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: "اللهم أرحمه وأغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهُم عوض شبابه بجنة لا تفنى ولا تزول، اللهم امسح على قلوب ذويه من طمأنينتك. اللهم أجبر خاطرهم، اللهم احتضن قلوبهم بين ثنايا لطفك ورحمتك".
وانتشرت موجة من الحزن في الوسط الفني البحريني الذي فقد قبل أشهر قليلة الفنان علي الغرير عن 51 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.