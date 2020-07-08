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ظروف غامضة تكتنف وفاة فنان بحريني شاب

Time منذ 19 ساعة
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ظروف غامضة تكتنف وفاة فنان بحريني شاب

المنامة (صدى):
كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنان البحريني الشاب هزاع البوسميط معلنة وفاته من دون أن توضح السبب.

ونشرت شيماء سبت، صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: "اللهم أرحمه وأغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهُم عوض شبابه بجنة لا تفنى ولا تزول، اللهم امسح على قلوب ذويه من طمأنينتك. اللهم أجبر خاطرهم، اللهم احتضن قلوبهم بين ثنايا لطفك ورحمتك".

وانتشرت موجة من الحزن في الوسط الفني البحريني الذي فقد قبل أشهر قليلة الفنان علي الغرير عن 51 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

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