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الصين تتجه لتقييد دخول أمريكيين إلى أراضيها

Time منذ 26 دقيقة
Views 1348
الصين تتجه لتقييد دخول أمريكيين إلى أراضيها

بكين (صدى):
كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن توجهها لفرض قيود على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه "سلوك شائن فيما يتعلق بالتبت"، بعدما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بعض المسؤولين الصينيين.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين، أن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين.

وقال بومبيو، أن ذلك لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين لإقليم التبت؛ معتبرًا الإجراء الصيني انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الحكومة الصينية في الإقليم.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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