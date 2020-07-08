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تعرف على بعض الأنواع من الأغذية التي تفاقم حب الشباب

Time منذ يوم
Views 1626
تعرف على بعض الأنواع من الأغذية التي تفاقم حب الشباب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد ظهور حب الشباب مشكلة تؤرق الكثيرين ويتساءل البعض عما إذا كان نوع الطعام قد يسبب تفاقم المشكلة ويركزون تحديداً على السكر.

وأشارت دراسة أميركية حديثة في هذا السياق إلى أن عوامل أساسية يمكن أن تؤدي إلى نمو حب الشباب وأبرزها التوتر والنظام الغذائي المتبع، وكانت النسبة الأكبر ممن يعانون من هذة المشكلة أولئك الذين يتناولون منتجات الألبان يومياً أو يستهلكون عصير الصويا أو يأكلون السكاكر.

وأوضح بيان صدر في نهاية البحث إلى أن "الطعام وخصوصاً المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من منتجات الألبان والسكر يعتبر من أبرز العوامل التي تسبب تفاقم مشكلة حب الشباب. لكنه لفت إلى أنه لا يمكن تحديد نظام غذائي خاص للأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة الجلدية مع الإشارة إلى أنه من الأفضل الحد من تناول الاطعمة الحلوة في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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