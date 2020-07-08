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حالة في اليدين تدل على الإصابة بالسكري

Time منذ يوم
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حالة في اليدين تدل على الإصابة بالسكري

أميرة خالد (صدى):
يُمكن لمريض السكري من النوع الثاني، اكتشاف مرضه عن طريق حالة تصيب اليدين، إذ أنه يعاني من من انتقال الكثير من الجلوكوز إلى مجرى الدم، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

ويجب على مريض السكري من النوع الثاني، مراقبة أعصابه، إذ قد يُصاب بالاعتلال العصبي الأحادي وبالتالي تلف عصب معين، وفقًا لـ "سبوتنيك".

وقد يشعر الشخص بفقدان في الإحساس بيديه أو يشعر بالوخز أو ضعف اليدين مما يُسبب سقوط الأشياء منه، وهذه الأعراض تدل على اعتلال الأعصاب وداء السكري من النوع 2 غير المنضبط.

وقد يُصيب الاعتلال العصبي 50% من مرضى السكري، ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التركيز أو ضعف الرؤية، بالإضافة إلى الشعور بالوجع خلف عين واحدة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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