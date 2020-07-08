بالفيديو.. مشيرة إسماعيل تظهر بعد غياب طويل لتقديم التعازي بوفاة رجاء الجداوي

القاهرة (صدى):
أعربت الفنانة المصرية مشيرة إسماعيل عن تعازيها لإبنة الفنانة رجاء الجداوي وكل زملائها في الوسط الفني، وذلك من خلال مداخلة هاتفية على الهواء بعد غياب عن الساحة لفترة طويلة.
وأوضحت مشيرة إنها أمضت سنوات طويلة بالقرب من رجاء الجداوي، خلال فترات عرض مسرحية "الواد سيد الشغال"، وكانت لها ولرجاء الجداوي، والفنان عادل إمام، والفنان مصطفى متولي، نظرات و"إفيهات" خاصة، وجمعهم السفر والعيش والملح.
وتابعت أن الجداوي كانت تبدو قوية أمام الناس، لكن دموعها كانت قريبة، وكانت تتأثر بأي شيء، كما كانت لها مواقف وفاء، ومنها مداومتها على زيارة المنتج والمؤلف سمير خفاجي حتى آخر أيام حياته، والاحتفال بيوم ميلاده.