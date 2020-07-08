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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6.27 نقاط ليقفل عند مستوى 7394.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 317 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكسا التعاونية, وولاء, وملاذ للتأمين, والصقر للتأمين, وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدريس, واتحاد الخليج, وينساب, ومشاركة ريت , وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.85% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان , وزين السعودية، وملاذ للتأمين, والإنماء, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات زين السعودية, ودار الأركان, وأرامكو السعودية, والراجحي، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 72.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8359.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 26 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 431 ألف سهم تقاسمتها 1317 صفقة.

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أحدث التعليقات

محمد
ممتازين استمرو
عبدالله الناصر / حائل
بالعكس مع تقديري لعبدالله فوال سلبيات النعيمه لاتعد ولا تحصى كما انه لاعب متهور احيانا راينا تصرفاته الخارجه عن النظام وهو كابتن للهلال تقبيله لحذاء ريفالينو اهانه وضربه لزميله حسين البيشي تصرف مجنون بجداره المرحوم فيصل بن فهد امر بالقبض عليه بعد المباراه ورميه في السجن واخيرا اعترافه الصريح بانه ذهب الى مكة المكرمه وطلب الصفح والعفو امام الكعبه عن افعاله المشينه قبل مباراة النصر التي انهزم فيها الزعيق 3-1
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
بألف شيطان يطير بهم جميع ..

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