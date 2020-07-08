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موجة الإصابة بالفيروس تهدد بسحق أنظمة المستشفيات بأمريكا

Time منذ 54 دقيقة
Views 1419
موجة الإصابة بالفيروس تهدد بسحق أنظمة المستشفيات بأمريكا

واشنطن (صدى):
تشهد أنظمة المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ضغط كبير بالتزامن مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات بعد إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة.

وتهدّد موجة من حالات الإصابة، بسحق أنظمة المستشفيات في سلسلة من الولايات الجنوبية والغربية، التي تكافح من أجل مواجهة زيادة كبيرة في أعداد المرضى؛ حيث تتم معالجة أكثر من 15 ألف مريض بالفيروس في مستشفيات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وأريزونا.

وامتلأت وحدات العناية المركزة بالمرضى من ذوي الحالات بالغة الخطورة، الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة والحصول على معدات تنفس، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي، ما يضطر مسؤولي الولاية والتنفيذيين في المستشفيات إلى تفعيل خطط الطوارئ لتعزيز القدرات.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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