موجة الإصابة بالفيروس تهدد بسحق أنظمة المستشفيات بأمريكا

واشنطن (صدى):
تشهد أنظمة المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ضغط كبير بالتزامن مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات بعد إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة.
وتهدّد موجة من حالات الإصابة، بسحق أنظمة المستشفيات في سلسلة من الولايات الجنوبية والغربية، التي تكافح من أجل مواجهة زيادة كبيرة في أعداد المرضى؛ حيث تتم معالجة أكثر من 15 ألف مريض بالفيروس في مستشفيات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وأريزونا.
وامتلأت وحدات العناية المركزة بالمرضى من ذوي الحالات بالغة الخطورة، الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة والحصول على معدات تنفس، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي، ما يضطر مسؤولي الولاية والتنفيذيين في المستشفيات إلى تفعيل خطط الطوارئ لتعزيز القدرات.