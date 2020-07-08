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الحكم على ناصر الدويلة بالسجن في قضية الإساءة للمملكة
منذ ساعة
2606
4
خالد الظفيري (صدى):
أسدلت السلطات القضائية في الكويت الستار على قضية إساءة النائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة للمملكة.
وقضت محكمة الاستئناف بالكويت، اليوم، بسجن "الدويلة" لمدة سنة واحدة.
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
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