نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الحكم على ناصر الدويلة بالسجن في قضية الإساءة للمملكة

Time منذ ساعة
Views 2606
Comment 4
الحكم على ناصر الدويلة بالسجن في قضية الإساءة للمملكة

خالد الظفيري (صدى):
أسدلت السلطات القضائية في الكويت الستار على قضية إساءة النائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة للمملكة.

وقضت محكمة الاستئناف بالكويت، اليوم، بسجن "الدويلة" لمدة سنة واحدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

أخر الأخبار

فتاة تحاول التقاط صورة مع دب فكاد ينهي حياتها
فتاة تحاول التقاط صورة مع دب فكاد ينهي حياتها
Time منذ 22 ثانية Views 2
بالفيديو.. تفاعل المتابعين مع أناقة لجين عمران وهي تطير فستانها
بالفيديو.. تفاعل المتابعين مع أناقة لجين عمران وهي تطير فستانها
Time منذ دقيقة Views 43
ظروف غامضة تكتنف وفاة فنان بحريني شاب
ظروف غامضة تكتنف وفاة فنان بحريني شاب
Time منذ 4 دقائق Views 1102
بالفيديو.. طريقة تحميك من الاحتيال الإلكتروني
بالفيديو.. طريقة تحميك من الاحتيال الإلكتروني
Time منذ 6 دقائق Views 1141
عوالق ترابية تجتاح الباحة
عوالق ترابية تجتاح الباحة
Time منذ 10 دقائق Views 1175
حكم قضائي ضد زعيم كوريا الشمالية
حكم قضائي ضد زعيم كوريا الشمالية
Time منذ 13 دقيقة Views 1317
حالة في اليدين تدل على الإصابة بالسكري
حالة في اليدين تدل على الإصابة بالسكري
Time منذ 15 دقيقة Views 1252
لاعب الهلال عبدالله عطيف يدخل المرحلة الرابعة من التأهيل
لاعب الهلال عبدالله عطيف يدخل المرحلة الرابعة من التأهيل
Time منذ 17 دقيقة Views 1299
الصين تتجه لتقييد دخول أمريكيين إلى أراضيها
الصين تتجه لتقييد دخول أمريكيين إلى أراضيها
Time منذ 25 دقيقة Views 1344
تعرف على بعض الأنواع من الأغذية التي تفاقم حب الشباب
تعرف على بعض الأنواع من الأغذية التي تفاقم حب الشباب
Time منذ 27 دقيقة Views 1144