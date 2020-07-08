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البيت الأبيض يرد على اتهامات ابنة شقيق "ترامب"

Time منذ ساعة
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البيت الأبيض يرد على اتهامات ابنة شقيق "ترامب"

واشنطن (صدى):
هاجمت ماري ترامب، عمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياه بـ "النرجسي والكاذب".

وأكدت ماري (55عامًا) أن شخصيته طبعت بسلوك والده "المتسلط"، وأنه اعتبر "الغش أسلوب حياة"، متهمة إياه بـ "العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره.

وأفادت ماري المتخصصة في علم النفس لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن "ترامب" دفع أموالًا لشخص آخر للخضوع لامتحانات “سات” ؛ حتى يتمكن من الالتحاق بكلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا.

ورد البيت الأبيض على تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن كتاب ماري ترامب " كتاب أكاذيب".

وستصدر مذكرات ماري ترامب في 14 يوليو الجاري وسط معركة قضائية لمنع نشرها.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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