خطوات فحص الفيوز التالف في السيارة

أميرة خالد (صدى):
تعمل "فيوزات" السيارة على حماية النظام الكهربائي من الارتفاع أو الخلل المفاجئ، حتى لا تتعرَّض القطع والأجهزة الكعربائي إلى التلف.
وقد يتعرّض قائد السيارة إلى احتراق وتلف أحد فيوزات الأجزاء الهامة في السيارة، وهو ما يؤدي إلى توقف السيارة عن العمل، ويضطر قائدها إلى تغيير الفيوز التالف بنفسه.
وعند تغيير الفوز، يجب أولًا تحديد مكانه من كُتيب السيارة وعادة ما توجد علبتين للفيوزات، واحدة داخلية تكون أسفل طبلون السيارة، والأخرى خارجية توجد في الجزء الأمامي للسيارة غالبًا بجوار البطارية.
ويتم فحص العلامات المرئية المدونة على صندوق الفيوزات لمعرفة مهمتها، وقراءة الملصقات التوضيحية على الغطاء الخارجي أو الداخلي لعلبة الفيوز لمعرفة أماكن الفيوزات.
ويُفضل فحص الفيوزات عن قرب بدلًا من انتزاع كامل الفيوزات، حتى لا يؤدي إلى تلف منظومة الكهرباء في السيارة .
وعند رؤية الفيوز التالف حيث يكون محترق أو السلك الخاص به مقطوع، والتأكد من قوته، وذلك بقراءة الرقم المكتوب عليه لتقوم بشراء آخر نفس الجهد وتركيبه.