أوراق شجرة «الكافور» تقضي على الفيروس في نصف ساعة

جاكرتا (صدى):
ذكر وزير الزراعة الإندونيسي شهرول ياسين ليمبو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن عقدًا ملتفًّا حول العنق من أوراق شجرة «الكافور» التي تنتشر في عدد من الدول العربية بأسماء مختلفة؛ يقضي في نصف ساعة على 80% من الفيروس المستجد.
وأوضح شهرول ليمبو، أن ذلك لأن هذه القلادة التي تجعل الناس يشعرون بثقة أكبر، تزيد مناعة الجسم ضد الفيروس، كما كشف عن تفاصيل مشروع لتطوير منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراقها ولحائها وزيوتها، ومنها أجهزة الاستنشاق الصغيرة، ومزيلات التعرق، لإنتاجها على نطاق واسع، بدءًا من أوائل أغسطس المقبل.
وقالت وكالة البحوث والتنمية الزراعية الإندونيسية، أنها تستعد لإطلاق العقد المصنوع من أوراق «الكافور» بعد أن حصلت على براءة اختراعه الوارد فيها أن الأوراق يمكنها القضاء على ما نسبته 42% من كورونا في 15 دقيقة، أو 80% على الأقل في 30 دقيقة.