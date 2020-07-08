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أوراق شجرة «الكافور» تقضي على الفيروس في نصف ساعة

Time منذ يوم
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أوراق شجرة «الكافور» تقضي على الفيروس في نصف ساعة

جاكرتا (صدى):
ذكر وزير الزراعة الإندونيسي شهرول ياسين ليمبو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن عقدًا ملتفًّا حول العنق من أوراق شجرة «الكافور» التي تنتشر في عدد من الدول العربية بأسماء مختلفة؛ يقضي في نصف ساعة على 80% من الفيروس المستجد.

وأوضح شهرول ليمبو، أن ذلك لأن هذه القلادة التي تجعل الناس يشعرون بثقة أكبر، تزيد مناعة الجسم ضد الفيروس، كما كشف عن تفاصيل مشروع لتطوير منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراقها ولحائها وزيوتها، ومنها أجهزة الاستنشاق الصغيرة، ومزيلات التعرق، لإنتاجها على نطاق واسع، بدءًا من أوائل أغسطس المقبل.

وقالت وكالة البحوث والتنمية الزراعية الإندونيسية، أنها تستعد لإطلاق العقد المصنوع من أوراق «الكافور» بعد أن حصلت على براءة اختراعه الوارد فيها أن الأوراق يمكنها القضاء على ما نسبته 42% من كورونا  في 15 دقيقة، أو 80% على الأقل في 30 دقيقة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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