متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبير دولي بمجال الصحة، المختص بطب السفر الألماني البروفيسور توماس يلينيك، اليوم الأربعاء، عن طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة؛ حيث حذر من أن الجلوس مع ثني الساقين.
وقال توماس يلينيك، أنه في هذه الوضعية يتكدس الدم داخل الركبة والمنطقة الإربية، ويتراجع معدل سريانه إلى القلب على نحو سليم؛ فيما يهدد خطر الإصابة بجلطة الساق كلًّا من كبار السن، وذوي السمنة، ومَن أصيبوا بجلطة الساق قبل ذلك، والمدخنين، والنساء اللائي يتلقين هرمون الأستروجين.
ونصح المسافرين في رحلات طيران طويلة بتمديد الساقين على الدوام، محذرًا من وضع قدم على أخرى أو التصلب في وضعية واحدة طوال الوقت؛ فضلًا عن تدليك منطقة باطن الساق بقوة من آن إلى آخر، والتجول أيضًا، إن أمكن، مع العلم بأن ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة، يمكن أن يساعد في مواجهة هذا الخطر.
وينبغي الابتعاد عن الملابس الضيقة خلال رحلات السفر الطويلة؛ لأنها تحول دون حرية الحركة؛ بالإضافة إلى تناول كميات وفيرة من السوائل يوميًّا لا تقل عن 1.5 لتر، بحيث تكون من المياه المعدنية أو عصائر الفاكهة المخففة.