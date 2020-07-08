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طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة

Time منذ يوم
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طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبير دولي بمجال الصحة، المختص بطب السفر الألماني البروفيسور توماس يلينيك، اليوم الأربعاء، عن طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة؛ حيث حذر من أن الجلوس مع ثني الساقين.

وقال توماس يلينيك، أنه في هذه الوضعية يتكدس الدم داخل الركبة والمنطقة الإربية، ويتراجع معدل سريانه إلى القلب على نحو سليم؛ فيما يهدد خطر الإصابة بجلطة الساق كلًّا من كبار السن، وذوي السمنة، ومَن أصيبوا بجلطة الساق قبل ذلك، والمدخنين، والنساء اللائي يتلقين هرمون الأستروجين.

ونصح المسافرين في رحلات طيران طويلة بتمديد الساقين على الدوام، محذرًا من وضع قدم على أخرى أو التصلب في وضعية واحدة طوال الوقت؛ فضلًا عن تدليك منطقة باطن الساق بقوة من آن إلى آخر، والتجول أيضًا، إن أمكن، مع العلم بأن ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة، يمكن أن يساعد في مواجهة هذا الخطر.

وينبغي الابتعاد عن الملابس الضيقة خلال رحلات السفر الطويلة؛ لأنها تحول دون حرية الحركة؛ بالإضافة إلى تناول كميات وفيرة من السوائل يوميًّا لا تقل عن 1.5 لتر، بحيث تكون من المياه المعدنية أو عصائر الفاكهة المخففة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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