نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة تقديم رئيس مجلس الأمة الكويتي شكاوى ضد المغردين

Time منذ 10 دقائق
Views 1227
حقيقة تقديم رئيس مجلس الأمة الكويتي شكاوى ضد المغردين

خالد الظفيري (صدى):
أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حقيقة ما تم تداوله بشأن قيامه بتقديم شكاوى ضد مغردين على موقع تويتر.

وذكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ما يتم تصويره بشأن قيامي بتقديم شكاوى ضد "مغردين" هو أمر غير صحيح .. لكنني تقدمت بشكوى ضد اعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي "حشد" على خلفية البيان الذي اصدره المكتب (بتاريخ 2020/2/20 ) ، وعلى من أعاد نشر البيان، والذي طعن صراحة بذمتي المالية وبالتربح من منصبي كرئيس لمجلس الأمة، وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها.

وأكد أن من حقه اللجوء إلى القضاء، وأن الطعن بذمته المالية والادعاء بأمور تدخل في صميم سمعته الشخصية أمر بعيد عن حرية الرأي وانتقاد عمله السياسي والبرلماني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عادات سخيــفه و متخلــفه .😡.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيه .. آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
افضحيهم ، فضحهم الله ..

أخر الأخبار

عالم يحذر من عودة فيروس قديم ويؤكد: لا يوجد دواء ولا لقاح
عالم يحذر من عودة فيروس قديم ويؤكد: لا يوجد دواء ولا لقاح
Time منذ 3 دقائق Views 1115
بالفيديو.. أمريكيون بيض ينقضون على رجل أسود
بالفيديو.. أمريكيون بيض ينقضون على رجل أسود
Time منذ 3 دقائق Views 139
حقيقة تقديم رئيس مجلس الأمة الكويتي شكاوى ضد المغردين
حقيقة تقديم رئيس مجلس الأمة الكويتي شكاوى ضد المغردين
Time منذ 10 دقائق Views 1227
طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة
طرق تفادي الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة
Time منذ 11 دقيقة Views 1117
كوكب الزهرة يصل لقمة لمعانه فجر الجمعة
كوكب الزهرة يصل لقمة لمعانه فجر الجمعة
Time منذ 12 دقيقة Views 1245
شخص يتعرض لصعق كهربائي في جدة
شخص يتعرض لصعق كهربائي في جدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1337
تركيا تتهم طفلة قُتلت أثناء محاولة الإنقلاب بالإرهاب !
تركيا تتهم طفلة قُتلت أثناء محاولة الإنقلاب بالإرهاب !
Time منذ 27 دقيقة Views 1513
وزارة التعليم: نصيب كل معلمة برياض الأطفال ما بين 20 لـ30 طفلا
وزارة التعليم: نصيب كل معلمة برياض الأطفال ما بين 20 لـ30 طفلا
Time منذ 31 دقيقة Views 1449
صورة مسربة تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" الجديد
صورة مسربة تكشف مواصفات هاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" الجديد
Time منذ 32 دقيقة Views 1408
إصابة سيدة في حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة بالعاصمة المقدسة
إصابة سيدة في حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة بالعاصمة المقدسة
Time منذ 33 دقيقة Views 1650