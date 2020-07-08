حقيقة تقديم رئيس مجلس الأمة الكويتي شكاوى ضد المغردين

خالد الظفيري (صدى):
أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حقيقة ما تم تداوله بشأن قيامه بتقديم شكاوى ضد مغردين على موقع تويتر.
وذكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ما يتم تصويره بشأن قيامي بتقديم شكاوى ضد "مغردين" هو أمر غير صحيح .. لكنني تقدمت بشكوى ضد اعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي "حشد" على خلفية البيان الذي اصدره المكتب (بتاريخ 2020/2/20 ) ، وعلى من أعاد نشر البيان، والذي طعن صراحة بذمتي المالية وبالتربح من منصبي كرئيس لمجلس الأمة، وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها.
وأكد أن من حقه اللجوء إلى القضاء، وأن الطعن بذمته المالية والادعاء بأمور تدخل في صميم سمعته الشخصية أمر بعيد عن حرية الرأي وانتقاد عمله السياسي والبرلماني.