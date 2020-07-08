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صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

Time منذ 59 دقيقة
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صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

الرياض (صدى):
كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج ، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... ويش هذا الكلام ياام محمد... ارتقي هداك الله بالكلام... اهل الجنوب كلهم على العين والراس...
. راعــي الـددســـن .
هذا ابو زغود ورديه مايقدر عـلاه إلا الله سبحانه .
عمر
من قال انه بيغاد بالعكس الان مستفيد اكثر من المواطن يرفع الأسعار ويزيد الدخل حتى البقاله الصغيرة قام يستغل الضريبه ويرفع الأسعار اغلب المحلات للجانب الي بيخرج المواطن والمتضرر المواطن وبس
. راعــي الـددســـن .
الله علـى زمان الطيبـين .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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