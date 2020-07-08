بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت صور مسربة، عن الكروس أوفر المحدثة للسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021 الصينية السويدية مملوكة لمجموعة جيلى بتحديثات منتصف العمر الجديدة؛ حيث تتمتع بمصد أمامي بتصميم رياضي، وشبك أمامي جديد تشبه المستخدمة في 05 و06 لكن بنمط مختلف.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خيارات جنوط جديدة، كما أن هيكل السيارة زاد بطول 37 مم وأعرض بـ 3 مم ، ولم تتغير المصابيح الخلفية، لكنها حصلت على مصد جديد أكثر جاذبية؛ فيما تستمد قوتها من ثلاثة خيارات من المحركات سعة 2 لتر، يولد الأول قوة 188 حصان والثاني 214 حصان، والأخير 250 حصان.
ويعد المحرك الأقوى هو محرك فولفو التوربو المستخدم في لينك آند كو 05 وجيلي Xingyue، وفي أوروبا نتوقع أن تصل الإصدارات الهجينة والهجينة بالقابس فقط؛ بينما سيتم طرح لينك آند كو 01 المحدثة للبيع في أوروبا قبل نهاية هذا العام.