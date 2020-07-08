نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021

Time منذ يومين
Views 2108
بالصور.. الظهور الأول لسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت صور مسربة، عن الكروس أوفر المحدثة للسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021  الصينية السويدية مملوكة لمجموعة جيلى بتحديثات منتصف العمر الجديدة؛ حيث تتمتع بمصد أمامي بتصميم رياضي، وشبك أمامي جديد تشبه المستخدمة في 05 و06 لكن بنمط مختلف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خيارات جنوط جديدة، كما أن هيكل السيارة زاد بطول 37 مم وأعرض بـ 3 مم ، ولم تتغير المصابيح الخلفية، لكنها حصلت على مصد جديد أكثر جاذبية؛ فيما تستمد قوتها من ثلاثة خيارات من المحركات سعة 2 لتر، يولد الأول قوة 188 حصان والثاني 214 حصان، والأخير 250 حصان.

ويعد المحرك الأقوى هو محرك فولفو التوربو المستخدم في لينك آند كو 05 وجيلي Xingyue، وفي أوروبا نتوقع أن تصل الإصدارات الهجينة والهجينة بالقابس فقط؛ بينما سيتم طرح لينك آند كو 01 المحدثة للبيع في أوروبا قبل نهاية هذا العام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

أخر الأخبار

«المسند»: توقعات بهطول امطار ورياح على بعض المناطق اليوم
«المسند»: توقعات بهطول امطار ورياح على بعض المناطق اليوم
Time منذ دقيقتين Views 1048
إعلان خطوبة هند البحرينية
إعلان خطوبة هند البحرينية
Time منذ 12 دقيقة Views 1183
بالفيديو.. «أروى عمر» ترقص في الشارع العام ومطالب بالقبض عليها
بالفيديو.. «أروى عمر» ترقص في الشارع العام ومطالب بالقبض عليها
Time منذ 13 دقيقة Views 506
موقف «تابع المقيم» من أحقية التسجيل في «أبشر»
موقف «تابع المقيم» من أحقية التسجيل في «أبشر»
Time منذ 30 دقيقة Views 1374
بالفيديو.. القبض على الصبي الذي أساء للفتيات وإحالته لدار الملاحظة بالجوف
بالفيديو.. القبض على الصبي الذي أساء للفتيات وإحالته لدار الملاحظة بالجوف
Time منذ 31 دقيقة Views 1787
بالفيديو.. مسؤول سابق بآرامكو يكشف كيف وصل لمنصبه بعد ان كان عامل ترتيب شراشف
بالفيديو.. مسؤول سابق بآرامكو يكشف كيف وصل لمنصبه بعد ان كان عامل ترتيب شراشف
Time منذ 50 دقيقة Views 1740
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في الرياض والجبيل
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة في الرياض والجبيل
Time منذ 56 دقيقة Views 1547
تحسينات جديدة هامة في «واتساب»
تحسينات جديدة هامة في «واتساب»
Time منذ ساعة Views 1561
فيديو مرعب لـ «أناكوندا» تهاجم شاحنة على الطريق !
فيديو مرعب لـ «أناكوندا» تهاجم شاحنة على الطريق !
Time منذ ساعة Views 767
توقعات بعروض ترويجيه على السيارات الجديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية
توقعات بعروض ترويجيه على السيارات الجديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية
Time منذ ساعة Views 1539