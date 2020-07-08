تركيا تتهم طفلة قُتلت أثناء محاولة الإنقلاب بالإرهاب !

أنقرة (صدى):
في جريمة جديدة للنظام التركي ، قرر المدعي العام التركي إغلاق ملف قضية الطفلة فاطمة الأرسلان التي قُتلت عام 2016 برصاصة أثناء الحظر الذي اعلنه الجيش التركي عقب محاولة الإنقلاب .
وكانت الفتاة تبلغ من العمر وقتها 13 عام وعثر عليها جثة هامدة بطلق ناري وإصابات .
والمثير للدهشة انه تم توجيه تهمة الإرهاب للضحية حيث اكد الإعاء العام انها كانت تنتمي لمنظمة إرهابية وألقى باللوم عليها للتنصل من المسؤولية والتغطية على التقصير في التحقيقيات .
وأثارت القضية غضب عارم وسط تنيد بضياع حقوق الطفل والإنسان حتى وإن كان كان ضحية في جريمة بشعة .