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تركيا تتهم طفلة قُتلت أثناء محاولة الإنقلاب بالإرهاب !

Time منذ 27 دقيقة
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تركيا تتهم طفلة قُتلت أثناء محاولة الإنقلاب بالإرهاب !

أنقرة (صدى):
في جريمة جديدة للنظام التركي ، قرر المدعي العام التركي إغلاق ملف قضية الطفلة فاطمة الأرسلان التي قُتلت عام 2016 برصاصة أثناء الحظر الذي اعلنه الجيش التركي عقب محاولة الإنقلاب .

وكانت الفتاة تبلغ من العمر وقتها 13 عام وعثر عليها جثة هامدة بطلق ناري وإصابات .

والمثير للدهشة انه تم توجيه تهمة الإرهاب للضحية حيث اكد الإعاء العام انها كانت تنتمي لمنظمة إرهابية وألقى باللوم عليها للتنصل من المسؤولية والتغطية على التقصير في التحقيقيات .

وأثارت القضية غضب عارم وسط تنيد بضياع حقوق الطفل والإنسان حتى وإن كان كان ضحية في جريمة بشعة .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عادات سخيــفه و متخلــفه .😡.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيه .. آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
افضحيهم ، فضحهم الله ..

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