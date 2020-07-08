ياسمين صبري تطلب 250 ألف دولار للظهور مع عمرو أديب

القاهرة (صدى):
كشفت تقارير فنية بان الفنانة المصرية ياسمين صبري طلبت أجرًا بلغ 250ألف دولار لتكون ضيفة على الفنان عمرو أديب من خلال برنامجه"حكاية" على شاشة MBC" مصر" في أحد أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت التقارير بأن المفاوضات بين القائمين على البرنامج والفنانة توقفت فور طلبها لهذا الأجر الذي وُصف بـ"الخيالي" والذي يعادل 4 ملايين جنيه مصري.
وبينت أن مقدم البرنامج عمرو أديب أصيب بصدمة عندما علم بالأجر الذي طلبته ياسمين لتحل ضيفة معه، فما كان من الأول إلا أن أخبر فريق الإعداد بأن يبلغوا الفنانة بعرض أجر عليها يصل لـ 100 ألف جنيه مصري لقاء ظهورها، بما يعادل 6251 دولارًا، فرفضت ياسمين صبري العرض مباشرة وعدّته إهانة لها.