بالفيديو.. شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ"الكلب" وتؤكد: عندي شيزوفرينيا

خالد الظفيري (صدى):
تسبب فيديو جديد للفنانة شمس الكويتية في حالة من الجدل بعدما وصفت حبيبها السابق بـ "الكلب "واكدت انها تعاني من الشيزوفرينيا .
وظهرت "شمس " في فيديو وهي تستمع لأغنية قائة : ماني معصبة بس أنا كده حسيت بشعور إن أنا حنيت لواحد (كلب) من زمان أنا موشايفته أصلًا يعني حد مرة عليا في حياتي ماي إكس يعني .
واضافت : حبيت أسألكم هل انتوا تعيشون نفس الشيزوفرينيا لما تشتاقون لحد أيامكم حلوة معاه بس هو طلع ندل يعني القفلة ماهي بزينة وكمان بسألكم للبنات طبعًا الشباب لأ أعز الله إحساسهم من هالشعور .
وتابعت حديثها بألفاظ مسيئة لحبيبها السابق ، ما استفز البعض بحكايات مماثلة بينما نصحها آخرون بإغلاق تلك الصفحة وشطبها من حياتها .