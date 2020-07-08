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بالفيديو.. شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ"الكلب" وتؤكد: عندي شيزوفرينيا

Time منذ 22 ساعة
Views 2768
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بالفيديو.. شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ"الكلب" وتؤكد: عندي شيزوفرينيا

خالد الظفيري (صدى):
تسبب فيديو جديد للفنانة شمس الكويتية في حالة من الجدل بعدما وصفت حبيبها السابق بـ "الكلب "واكدت انها تعاني من الشيزوفرينيا .

وظهرت "شمس " في فيديو وهي تستمع لأغنية قائة : ماني معصبة بس أنا كده حسيت بشعور إن أنا حنيت لواحد (كلب) من زمان أنا موشايفته أصلًا يعني حد مرة عليا في حياتي ماي إكس يعني .

واضافت : حبيت أسألكم هل انتوا تعيشون نفس الشيزوفرينيا لما تشتاقون لحد أيامكم حلوة معاه بس هو طلع ندل يعني القفلة ماهي بزينة وكمان بسألكم للبنات طبعًا الشباب لأ أعز الله إحساسهم من هالشعور .

وتابعت حديثها بألفاظ مسيئة لحبيبها السابق ، ما استفز البعض بحكايات مماثلة بينما نصحها آخرون بإغلاق تلك الصفحة وشطبها من حياتها .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

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