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لجنة جراحة الأنف تعلق على مقطع استخراج جسم غريب من طفل

Time منذ ساعة
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لجنة جراحة الأنف تعلق على مقطع استخراج جسم غريب من طفل

الرياض (صدى):
علقت اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال التابعة للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، اليوم الأربعاء، على فيديو منتشر حول استخراج جسم غريب من الجهاز الهضمي العلوي لطفل باستخدام طريقة غير آمنة.

وأكدت اللجنة، إن الطريقة الواردة في الفيديو المتداول خاطئة، وقد تتسبب في انتقال الجسم الغريب من الجهاز الهضمي العلوي للجهاز التنفسي العلوي؛ مما قد يتسبب في نقل حالة المريض من حالة مستقرة إلى حالة شديدة الخطورة.

وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة، في حال عدم قدرة المريض على التنفس، وعدم قدرة الطبيب على تأمين مجرى التنفس لانتقال الجسم الغريب إليه؛ لافتة إلى أنه يجب ألا يقوم غير المختصين بعلاج مثل هذه الحالات؛ للخطورة البالغة المصاحبة للإجراءات الخاطئة.

وأوضحت أنه يجب على الممارسين الصحيين تطبيق الطرق الصحية الآمنة والمعتمدة علميًّا لاستخراج الأجسام الغريبة؛ فيما مثل هذه الحالات تعمل بمناظير متخصصة وبتجهيزات مكتملة من قِبَل مختصين وأصحاب خبرة وفي بيئة آمنة في العمليات أو قسم المناظير، وأخذ الاستعدادات مع باقي الفِرَق الطبية من تخدير وعناية مركزة وغيرها.

وقالت أن ذلك لتأمين مجرى التنفس ووجود كل الأدوات اللازمة التي تحد من المضاعفات التي تصاحب هذه الحالات؛ ناصحة الأطباء بعدم نشر مثل هذه الأخطاء؛ وذلك بسبب الضرر الكبير الذي قد يترتب على مثل هذه الممارسات ونشرها للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حماية للمرضى والمجتمع.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
عادات سخيــفه و متخلــفه .😡.
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيه .. آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
افضحيهم ، فضحهم الله ..

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