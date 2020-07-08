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رئيس مشروع البحر الأحمر: سنتفوق على دبي وشرم الشيخ ونصف الزوار من الأجانب

Time منذ 5 دقائق
Views 1207
رئيس مشروع البحر الأحمر: سنتفوق على دبي وشرم الشيخ ونصف الزوار من الأجانب

الرياض (صدى):
توقع جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ارتفاع اعداد الأجانب الزئرين للمشروع السياحي الضخم إلى 50 % من زوار المشروع بمجرد افتتاحه في 2030 .

وأعرب رئيس الشركة في مقابلة صحفية عن تفاؤله بنتائج المشروع الذي سيجذب عدد كبير من السياح القادمين إلى دبي بالإمارات والغردقة وشرم الشيخ بمصر نظراً للتركيز على جوانب مميزة بالمشروع وتحقيق الرفاهية فضلاً عن الجو المناخي الهائل والذي سيجذب السياح خاصةً في الشتاء .

كما توقع جذب عدد كبير من المواطنين مشيراً إلى ان السعوديين ينفقون 17 مليون دولار سنوياً في السياحة الخارجية وسيتحول جزء كبير منها إلى المشروع .

الجدير بالذكر أن المشروع السياحي الواعد يضم ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية على امتداد 22 جزيرة وستة مواقع على بر المملكة؛ وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 28كم مربعًا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماعرفناها ولا شفناها قبل هذا الخبر ..
ابو محمد 😎
احسن ...
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم .. آمين .. .. بس هو ايش سر الحكايه ..............!!!!!!!!!!!!!!!!؟
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده

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