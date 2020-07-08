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وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

Time منذ ساعة
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وزارة التعليم تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات التعليم الثانوي

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة التعليم حزمة من الورش عن بُعد لتطوير المسارات والخطط الدراسية للتعليم الثانوي؛ بهدف إشراك المجتمع التعليمي في عملية التطوير، والتعرّف على آراء العاملين ومقترحاتهم وتطويرها، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للبرنامج التنفيذي للمسارات والأكاديميات.

وتتضمن الورش تطوير منظومة التقويم للمرحلة الثانوية، بما يضمن نجاح العملية التعليمية بشكلٍ غير تقليدي، بالإضافة إلى تحديد العوامل والمسؤوليات التي ستشجع المجتمع التعليمي لدعم تطوير المرحلة الثانوية، حيث يشارك في هذه الورش (150) مشاركاً من المعلمين، وقادة المدارس، والمشرفين من إدارات التعليم في جدة، والرياض، والشرقية.

وتأتي هذه الورش ضمن خطة متكاملة لإشراك المستهدفين والمعنيين في مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ضمن عمليات تخطيط وتنفيذ المشروع منذ البداية، وبما يضمن التنفيذ وفق معطيات تنطلق من الميدان التربوي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يشفيه .. آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
افضحيهم ، فضحهم الله ..
. راعــي الـددســـن .
سبــــــحان الله .

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