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بالفيديو.. مسلمة تطلب شراب فتجد كلمة داعش مكتوبة عليه

Time منذ 11 دقيقة
Views 361
بالفيديو.. مسلمة تطلب شراب فتجد كلمة داعش مكتوبة عليه

واشنطن (صدى):
عبرت فتاة مسلمة عن غضبها بعد وجدت كلمة "داعش" مكتوبة على مشروب طلبته بمقهى "ستار بكس" بولاية مينيستا الأمريكية، خاصة وانها كانت ترتدي الحجاب في ذلك الوقت.

وأوضحت عائشة 19 عام بأنها شعرت بغضب شديد من الواقعة، وطلبت المدير لتقديم شكوى وكانت المفاجأة أنه أخبرها بأن الكثير من الناس يخطئون في الأسماء ثم أعطاها هدية بقيمة ٢٥ دولارا.

ويربط الغرب بين داعش والمسلمين، وهو تنظيم متطرف ارتكب العديد من الجرائم في سوريا والعراق، لذا فإن منظمات إسلامية في دول غريبة أعلنت عن مؤتمرات لمواجهة تنامي هذه الظاهرة “الإسلاموفوبيا”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماعرفناها ولا شفناها قبل هذا الخبر ..
ابو محمد 😎
احسن ...
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم .. آمين .. .. بس هو ايش سر الحكايه ..............!!!!!!!!!!!!!!!!؟
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده

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