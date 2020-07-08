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عقد قران مشاري العوضي بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي (صورة)

Time منذ 23 ساعة
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عقد قران مشاري العوضي بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي (صورة)

خالد الظفيري (صدى):
عقد الفنان الكويتي مشاري العوضي، أمس الثلاثاء، قرانه من فتاة لم يذكر هويتها لكنه وصفها بأنه "رُزق حُبها"، وذلك عقل مرور عامين على انفصاله عن الفنانة هند البلوشي.

وشارك مشاري العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، صورة له وهو يمضي على قسيمة عقد قرانه، معلقًا: " تم بحمد الله عقد قراني بمن رزقت حبه.. وجمعني القدر به.. وشاء ربي أن يكون نصيبه لي وأن أكون نصيبا لها.. وانعقد القلب بالقلب ، اللهم اجعله عقدأ تنعقد به سعادتنا.. باركولي " .

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان مشاري العوضي، كان قد تزوّج من الفنانة هند البلوشي قبل دخولها مجال الفن، وذلك في عام 2012 وأنجبت منه ابنتهما الأولى " عبير "، وفي نهايات العام نفسه أنجبت ابنهما الثاني " جاسم ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

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