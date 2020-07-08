ترامب يرد على زوج كيم كاردشيان بعد إعلانه الترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان مغني الراب كاني ويست عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية بأنه مثير جدا للإهتمام، مردفا لصحفيو البيت الأبيض بأن ويست قد يفعل ذلك.
وتابع ترامب "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.
ويأتي ذلك فيما أكد ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس ترمب، وقال في مقابلة، نشرت اليوم الأربعاء، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية للفوز به.