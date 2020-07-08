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ترامب يرد على زوج كيم كاردشيان بعد إعلانه الترشح للرئاسة الأمريكية

Time منذ 45 دقيقة
Views 2023
ترامب يرد على زوج كيم كاردشيان بعد إعلانه الترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان مغني الراب كاني ويست عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية بأنه مثير جدا للإهتمام، مردفا لصحفيو البيت الأبيض بأن ويست قد يفعل ذلك.

وتابع ترامب "في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

ويأتي ذلك فيما أكد ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس ترمب، وقال في مقابلة، نشرت اليوم الأربعاء، إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية للفوز به.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماعرفناها ولا شفناها قبل هذا الخبر ..
ابو محمد 😎
احسن ...
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم .. آمين .. .. بس هو ايش سر الحكايه ..............!!!!!!!!!!!!!!!!؟
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده

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