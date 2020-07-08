نادي الشباب يقرر عدم تجديد عقد مدافعه متعب المفرج

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الشباب قرر عدم تجديد عقد المدافع متعب المفرج المعار من الهلال، بعد طلب ناديه، وجددت عقدي لاعبيها لاعبيها عبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ إلى منتصف سبتمبر، بعد الاتفاق معهما.
وأوضحت التقارير بأن الهلال خاطب نادي الشباب بحاجته للمدافع متعب المفرج في المنافسات الآسيوية، طالبا عدم تجديد عقد إعارته مع الشباب، وهو ما استجابت له إدارة الشباب.
وأضافت، أن إدارة الشباب جددت مع عبدالمجيد الصليهم دون الرجوع لنادي النصر، رغم أن اللاعب كان يفترض أن ينتقل للنصر بعد أن تعاقد معه لمدة 3 سنوات، تبدأ فور نهاية الموسم، إلا أن تعليق النشاط الرياضي وتمديد نهاية الموسم، منح الحق لنادي الشباب بتجديد عقده حتى منتصف سبتمبر