أعراض شائعة لا تخطر على البال تنذر بالنوبة القلبية

أميرة خالد (صدى):
تعتبر النوبة القلبية من اخطر المشاكل الصحية التي تؤدي للوفاة إذا لم يتم إسعاف المصاب في وقت قياسي .
ويوكد الأطباء ان هناك اعراض تنذر بحدوث النوبة القلبية مما يساعد على اكتشافها مبكراً ، رغم انها اعراض تتعلق بالجهاز الهضمي وذلك لأن عضلة القلب تكون عاجزة عن ضخ الدم للجسم ، وهي كالتالي :
1- القئ .
2- الغثيان .
3- الإنتفاخ .
4- آلام البطن .
واشار الأطباء انه ينبغي عدم إهمال تلك الأعراض التي تنشأ من تشوهات خلقية في الجهاز القلبي الوعائي ، كما يمكن ان يكون القئ والغثيان العلامة الوحيدة لدى السنين على تجلط الشريان التاجي من النوع الصامت .
ونصح الأطباء بالحفاظ على الوزن المثالي ومستويات الكوليسترول والدهون لأنها جميعاً من اهم العوامل للحفاظ على صحة القلب .