نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أعراض شائعة لا تخطر على البال تنذر بالنوبة القلبية

Time منذ يوم
Views 1973
Comment 5
أعراض شائعة لا تخطر على البال تنذر بالنوبة القلبية

أميرة خالد (صدى):
تعتبر النوبة القلبية من اخطر المشاكل الصحية التي تؤدي للوفاة إذا لم يتم إسعاف المصاب في وقت قياسي .

ويوكد الأطباء ان هناك اعراض تنذر بحدوث النوبة القلبية مما يساعد على اكتشافها مبكراً ، رغم انها اعراض تتعلق بالجهاز الهضمي وذلك لأن عضلة القلب تكون عاجزة عن ضخ الدم للجسم ، وهي كالتالي :

1- القئ .

2- الغثيان .

3- الإنتفاخ .

4- آلام البطن .

واشار الأطباء انه ينبغي عدم إهمال تلك الأعراض التي تنشأ من تشوهات خلقية في الجهاز القلبي الوعائي ، كما يمكن ان يكون القئ والغثيان العلامة الوحيدة لدى السنين على تجلط الشريان التاجي من النوع الصامت .

ونصح الأطباء بالحفاظ على الوزن المثالي ومستويات الكوليسترول والدهون لأنها جميعاً من اهم العوامل للحفاظ على صحة القلب .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

أخر الأخبار

تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
Time منذ 57 دقيقة Views 627
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
Time منذ ساعة Views 1532
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
Time منذ ساعة Views 1957
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ ساعتين Views 1594
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
Time منذ ساعتين Views 1757
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
Time منذ ساعتين Views 1646
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ ساعتين Views 2014
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
Time منذ 3 ساعات Views 2671
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 3 ساعات Views 1780
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
Time منذ 3 ساعات Views 1783