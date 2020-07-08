الحركة التقدمية بالكويت تعلق على التسجيلات المسربة

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت الحركة الكويتية التقدمية، اليوم الأربعاء، بيانًا علقت فيه على التسجيلات المسربة بشأن تآمر قيادات إخوانية مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقال البيان: " لقد تلقينا باستغراب بالغ التسجيلات المسربة لبعض قيادات الأحزاب السياسية الدينية مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ونرى بأنهم هم وأحزابهم مطالبون بشرح ملابسات مواقفهم وتوضيحها للرأي العام الكويتي بكل شفافية، خصوصا أن هناك شكوكا بأن تكون هذه التسجيلات المسربة هي التسجيلات الوحيدة، فقد تكون هناك تسجيلات أخرى لم يتم نشرها بعد " .
وأضاف: " نحن كما هو معروف نعدها خصوما من الناحيتين السياسية والفكرية، ذلك فإن مشروع هذه الأحزاب القائم على بناء الدولة الدينية مشروع رجعي يناقض مشروعنا تماما، كما أن بنيتها الطبقية ونهجها الاقتصادي الرأسمالي متعارض معنا كحركة سياسية معبرة عن مصالح العمال والفئات الشعبية المهمشة، ومن الطبيعي أننا لسنا في وارد الاصطفاف سياسياً مع هذه الأحزاب، ولا معنيين بتبرير نهجها وعلاقاتها ومواقفها ".