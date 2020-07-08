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بالفيديو.. خبير: إنخفاض أسعار العقارات بعد تطبيق ضريبة الـ15%

Time منذ 22 دقيقة
Views 1496
بالفيديو.. خبير: إنخفاض أسعار العقارات بعد تطبيق ضريبة الـ15%

الرياض (صدى):
قال الخبير العقاري فهد العوين، بأنه يتوقع إنخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بعد تطبيق ضريبة الـ15% موضحا بأن الظروف الآن تدفع لذلك.

وكشف “العوين” من خلال مقطع فيديو، إن الظروف والعوامل تدفع الآن بنزول أسعار العقار، وفي المقابل “هناك جهات أخرى تدفع في اتجاه الارتفاع أو على الأقل بقاء الأسعار كما هي عليه الآن، وتدافع عن مصالحها ومستفيدة من ارتفاع أسعار العقار، مؤكدا أنه لا يجب الاستهانة بهذه القوى، فهناك قوى تدفع باتجاه النزول وأخرى في اتجاه الارتفاع للحفاظ على الأسعار كما هي عليه الآن.

وأضاف بان بعض البنوك عندها محافظ عقارية بالمليارات وبالملايين وبعض تجار العقار لديهم ملايين الأمتار ويحافظون عليها قدر المستطاع، والبنوك ممكن تخفف فائدة التمويل، تجار العقارات يتمسك بسعره ويجفف السوق يتخذ إجراءات كثيرة وعندهم من يمتلكون أدوات القوة واللعب بهذا القطاع”.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماعرفناها ولا شفناها قبل هذا الخبر ..
ابو محمد 😎
احسن ...
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم .. آمين .. .. بس هو ايش سر الحكايه ..............!!!!!!!!!!!!!!!!؟
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل كافة تبعات وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده

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