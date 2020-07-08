النادي الأهلي ينفي وجود مفاوضات رسمية بشأن «عموري»

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن النادي الأهلي نفي ما تردد حول مفاوضات رسمية بشأن ضم عمر عبدالرحمن "عموري" نجم الجزيرة في الميركاتو المقبل.
وأضافت التقارير بأن إدارة كرة القدم تنتظر التقرير الفني من قبل المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، نهاية الموسم الحالي الخاص باللاعبين المحليين والأجانب واحتياجاته للموسم الجديد“ بحسب إرم.
ويبلغ عموري 28 عاما، خاض تجربة سابقة في ملاعب المملكة، عندما انضم إلى الهلال، في موسم 2018-2019، قبل أن يرحل سريعا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عائدا إلى بلاده، بالانتقال إلى الجزيرة الإماراتي.