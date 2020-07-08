بالصور.. احدث هاتف من «اوبو» بالتعاون مع لا مبورجيني

وكالات (صدى):
في تجربة فريدة ، تعاونت شركة اوبو الصينية مع شركة لامبورجيني للسيارات لإنتاج هاتف مذهل اطلقت عليه Oppo Find X2 Pro Lamborghini.
وحصلت اوبو ايضاً على براءة اختراع عن تصميم الهاتف الذي اعلنت عنه مع بداية مارس الماضي بتعديلات خاصة لكنه تأجل بسبب الجائحة .
وبجانب التصمم الفريد والإمكانات التقنية يوجد في الخلف توجد كاميرا ثلاثية مع مستشعرين 48 ميغابكسل و13 ميغابكسل، وذاكرة وصول LPDDR5 12 جيجبايت، ، مع توقعات بتزيد الجهاز بكاميرا أمامية قابلة للسحب مختبئة في الجزء العلوي وإمكانات اخرى ، فيما لم يتم الكشف عن السعر .