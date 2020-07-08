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القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض

Time منذ 3 دقائق
Views 1100
القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة القابضة لتطوير التعليم، 4 وظائف شاغرة للجنسين، بمجال الإعلام والإتصال،وذلك للعمل بالشركة في الرياض تحت مسمى وظيفي " كاتب إعلامي رقمي – مصمم جرافيك" وذلك عبر برنامج "تمهير" التدريب على رأس العمل .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم على رأس العمل في القطاع الخاص أو العام، وألا يكون سجل على وظيفة خلال الـ6 أشهر الماضية، فضلا عن عدم إستفادته من برنامج تمهير سابقا.

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي:

كاتب إعلامي رقمي من هنــــــــــــــــا .

مصمم جرافيك من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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