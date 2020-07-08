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آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1365
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
اعلنت الشركة المنفذة لمشروع "مسار" عن انجاز99.8 %من اعمال الكتلة الخرسانية لمسار انفاق مترو مكة وقرب الإنتهاء من محطة مترو مكة ونفق طريق عبد الله طريف ونفق طريق المنصور .

وأكدت الشركة استمرار مرحلة البنية التحتية لوجهة " مسار " وتشمل مسارات انفاق المشاه وانفاق الخدمات بطول 3 . 650 متر ، وعرض 320 متر ومساحة 1. 25 مليون متر مربع بجانب مواقف السيارت والجسور والكباري مشيرة إلى تنفيذ 71 % من اعمال الجسور .

وكانت الشركة المنفذة قد بدأت مشروعات البنية التحتية بعد حصر وإزالة عقارات أحياء عشوائية وهي " الحفائر ، والهنداوية ، وشارع المنصور ، والطندباوي ، وجبل غراب ، والرصيفة ،والزهارين ، ومعالجة 4000 عقار مع الملاك بهذه الأحياء .

ويعد مشروع " مسار" احد اهم مشاريع التطوير النموذجية لخدمة أهالي مكة وضيوف الرحمن حيث يزيد اعداد حجاج بيت الله الحرام إلى 30 مليون .

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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