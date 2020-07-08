بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع

كانبرا (صدى):
وقعت معركة على الطريق السريع بأستراليا، بين قائد شاحنة وأفعي شديدة السمية تسللت إلى شاحنته وظهرت فجأة، ودارت المعركة بينهما حتى استطاع قتلها.
ووثق مقطع فيديو عبر كاميرا مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.
وأجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه، حيث قال السائق بأنه يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم.
وروى السائق، الذي عرف باسم جيمي، تفاصيل المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه، إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.