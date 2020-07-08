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«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح

Time منذ 26 دقيقة
Views 1524
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال الفيروس المستجد بواسطة المسابح، لافتة إلى أنه ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي « الصحة_937»، على موقع التدوين الصغير تويتر، ردًا على أحد الاستفسارات: "لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح " .

وأضافت: " وبوجه عام، ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم؛ لذا يُنصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون عافاكم الله ".

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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