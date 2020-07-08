وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة

ماجد محمد (صدى):
وصل لاعب نادي الاهلي المحترف البرازيلي لوكاس ليما إلى مدنية جدة مساء اليوم، عبر طائرة خاصة على نفقة الإتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ضمت مجموعة من اللابين االبرازيليين المحترفين بدوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك للإنضمام إلى تدريبات الفريق.
ومن جهة أخرى طالب المدير الفني للفريق الأهلاوي الصربي فلادان ميلوفيتش الإدارة الأهلاوية بضرورة توفير ثلاث مباريات ودية كحد أدنى وذلك في طور إعداد الفريق لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي، هذا ويواصل الفريق الأهلاوي تدريباته مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بسبب عدم جاهزية ملعب الأمير محمد عبدالله الفيصل بالنادي بشكل كامل، والذي سيكون جاهزاً لاستقبال تدريبات الفريق الأهلاوي خلال شهر من الآن.
ويسعى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم في توفير احتياجات الجهاز الفني، يأتي في مقدمتها تهيئة مباريات ودية بالفترة القريبة المقبلة بعد مخاطبتهم لعدة أندية أبرزها نادي جدة حيث ينتظر الأهلاويون الموافقة الإدارية من نظيرتهم إدارة نادي جدة على تحديد الموعد المناسب للناديين.