نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1380
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة : إن عيادات " تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل " ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق"، وخصّصت الصحة هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ،ويبلغ عددها حوالي 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة ،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع .

وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات " تطمن " عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: هنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

أخر الأخبار

دراسات وتصاميم مرورية لـ 1221 موقعًا بالرياض
دراسات وتصاميم مرورية لـ 1221 موقعًا بالرياض
Time منذ 20 ثانية Views 1010
القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ دقيقتين Views 1089
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1282
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
Time منذ 15 دقيقة Views 1298
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
Time منذ 17 دقيقة Views 1306
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1358
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
Time منذ 26 دقيقة Views 1522
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
Time منذ 30 دقيقة Views 945
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1380
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1475